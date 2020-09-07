Кострома, 7 сентября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Учеников начальной школы №5 в городе Буй Костромской области отправили на карантин из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщает «СМИ44».

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У преподавателя школы выявили коронавирус. Как пояснила ИА REGNUM директор школы Антонина Гузанова, тринадцать ребят из класса, в котором работала учитель, отправили на самоизоляцию. Остальные сорок четыре учащихся школы будут получать знания в дистанционном формате до 15 сентября.

Напомним, что ранее аналогичная ситуация произошла в гимназии № 33 в Костроме. Класс учебной организации отправили на самоизоляцию после того, как у одного из детей обнаружили новую инфекцию.