ВОЗ: в Африке заражены коронавирусом почти 1,3 млн человек
Женева, Швейцария, 7 сентября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. В Африке число выявленных случаев заражения коронавирусом вплотную приблизилось к 1,3 млн, сообщает 7 сентября Twitter африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
(сс) UNMEER
Медицинский работник в защитном костюме в Африке
По данным организации, на континенте выявлено 1 299 843 случая заражения коронавирусом.
Из них более 31 тыс. привели к летальному исходу.
Выздоровевшими признаны свыше одного миллиона человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отмечал серьёзную обеспокоенность организации темпами распространения коронавирусной инфекции на Африканском континенте.