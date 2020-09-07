Женева, Швейцария, 7 сентября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. В Африке число выявленных случаев заражения коронавирусом вплотную приблизилось к 1,3 млн, сообщает 7 сентября Twitter африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

(сс) UNMEER Медицинский работник в защитном костюме в Африке

По данным организации, на континенте выявлено 1 299 843 случая заражения коронавирусом.

Из них более 31 тыс. привели к летальному исходу.

Выздоровевшими признаны свыше одного миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан отмечал серьёзную обеспокоенность организации темпами распространения коронавирусной инфекции на Африканском континенте.