Тегеран, 7 сентября, 2020, 17:45 — ИА Регнум. 7 сентября стало известно, что США и Иран в 2019 году пытались обойти санкции Вашингтона в отношении Тегерана при помощи посредничества Японии. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo, ссылаясь на источники в правительстве Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Предложение об обмене американского зерна на иранскую сырую нефть поступило в ходе визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран в июне 2019 года — первый за 41 год официальный визит главы Японии в Иран. Тогда Абэ стремился стать посредником между Ираном и США.

На встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани Абэ официально предложил бартерную сделку на несколько млрд долларов. Первоначально предложение Японии получило одобрение как Тегерана, так и Вашингтона.

План предусматривал обход санкций США в отношении Ирана. Япония должна была обменять кукурузу и сою, закупленную в США, на иранскую сырую нефть, а затем поставить нефть в Северную Америку.

В это время, Вашингтон находился в состоянии торговой войны с Пекином и искал покупателей для своих сельскохозяйственных культур. А Тегеран потерял основную часть своего национального дохода из-за введённого в мае 2019 года эмбарго на иранскую сырую нефть администрацией Трампа.

По мнению Японии, бартерная сделка не является нарушением санкций США, поскольку не позволяет Ирану инвестировать прибыль от продажи нефти в свои вооруженные силы.

Тем не менее попытки Японии уговорить Тегеран на диалог с Вашингтоном не увенчались успехом, поскольку первый не соглашался на какой-либо диалог, пока не будут сняты санкции. Помимо этого, политика Дональда Трампа также является причиной неудачи, согласно источникам в правительстве Японии.

«Предложение потерпело неудачу из-за отказа США от сотрудничества, несмотря на первоначальный зеленый свет Вашингтона», — прокомментировал несостоявшуюся сделку источник.