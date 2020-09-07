Мурманск, 7 сентября, 2020, 17:37 — ИА Регнум. В Мурманске подсчитали объемы проведенных работ по дезинфекции общественных пространств.

Vladikavkaz-osetia.ru Дезинфекция

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Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, с июля по сентябрь обработаны объекты общей площадью больше 150 тысяч квадратных метров. Так, с 1 мая по 4 сентября подъезды жилых домов продезинфицировали больше 65 тысяч раз.

В городе продолжают профилактическую дезинфекцию пешеходных переходов, лестниц у детских и спортивных площадок, парков и скверов. С 31 августа по 4 сентября обработано 199 остановочных павильонов.

«Полная обработка два раза в неделю проводится в административных зданиях и помещениях, осуществляющих прием граждан. Автобусы и троллейбусы АО «Электротранспорт» также обрабатываются дезинфицирующими средствами. Перед каждым рейсом проводится обработка поручней салона и входных дверей», — сообщили в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Мурманской области выявлено 68 случаев заболевания опасной инфекцией, 46 из них — в областном центре. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 12 496.