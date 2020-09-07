Астрахань, 7 сентября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Жители Астраханской области за неделю с 1 по 7 сентября пожаловались в МЧС на сильный запах гари 192 раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Природный пожар

Эти сообщения не были связаны с возгораниями на территории региона. По словам начальника отдела организации оперативной службы Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Астраханской области Антона Тарасочкина, это выяснили благодаря мониторингу возгораний на территориях области, граничащих с Казахстаном и Калмыкией.

С 1 по 6 сентября на территории Атырауской области Республики Казахстан в населённом пункте Ганюшкино было зафиксировано возгорание площадью 327 гектаров. Очаги огня находятся в труднодоступной водно-болотистой местности. Большая часть была потушена — площадь возгорания по состоянию на 6 сентября составила только 22 га.

При этом из-за юго-восточного ветра жители Астраханской области в Володарском, Красноярском и Приволжском районах ночью и в утренние часы, возможно, будут чувствовать запах гари вплоть до 11 сентября.