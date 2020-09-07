Санкт-Петербург, 7 сентября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Смольный снимет 1,16 млрд рублей со строящейся Красносельско-Калининской линии Петербургского метро, чтобы профинансировать возведение станций «Театральная» и «Горный институт». Об этом говорится в опубликованном 7 сентября постановлении губернатора Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство метро

Напомним, при весенней корректировке бюджета адресную инвестиционную программу комитета по развитию транспортной инфраструктуры урезали на 8 млрд рублей, в том числе на 5 млрд сократили расходы на строительство метро.

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Согласно новому документу, подписанному губернатором в начале сентября, со строительства Красносельско-Калининской («коричневой») линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование участка от станции «Казаковская» до «Путировская» будет снято 1 162 435, 6 млрд рублей. В итоге общая сумма, выделенная на коричневую линию, составит почти 3 293 311, 9 млрд рублей.

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«Сэкономленные» средства же направят на строительство новых станций Лахтинско-Правобережной («оранжевой») линии от станции «Спасская» до станций «Театральной» и «Горного института». Таким образом, бюджет на продолжение оранжевой линии метро в 2020 году увеличится до 2 123 231, 6 млрд рублей.

Таким образом перераспределение средств поможет избежать остановки строительства. Новые станции метро оранжевой линии должны открыться в 2022 году, а коричневой — в 2023-м.

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