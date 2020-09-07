Липецк, 7 сентября, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Мэр Липецка Евгения Уваркина самоизолировалась на неделю и планирует в ближайшее время работать из дома, сообщает ИА REGNUM.

Lipetskcity.ru Евгения Уваркина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

На своей странице в соцсети Уваркина написала, что у одной из её дочерей обнаружили коронавирус, поэтому мэр ушла на самоизоляцию. Тест на коронавирус, который она уже сдала, показал отрицательный результат, но на этой неделе она всё равно планирует работать из дома и следить за самочувствием.

«Этот случай — ещё одна напоминание, что вирус не отступил и каждый из нас в любой момент подвержен риску заражения. Я хочу обратиться ко всем липчанам — пожалуйста, заботьтесь о безопасности. Не пренебрегайте средствами защиты, особенно в людных местах: носите маски и перчатки. Понимаю, что все уже устали, но нужно работать на опережение, ведь речь идёт о нашем здоровье», — написала Уваркина.

Ранее, в мае, старшая дочь Уваркиной, которая живет отдельно, тоже переболела COVID-19. Об этом она написала в соцсети.