Пакистан претендует на лидерство в цифровом будущем
7 сентября, 2020, 21:28 — ИА Регнум. Пакистан становится многообещающим рынком стартапов вследствие наличия молодой экосистемы развития цифровых технологий, быстрорастущей цифровой экономики и местных технологических кластеров, которые продолжают развиваться. Об этом сегодня пишет информационный ресурс ОАЭ Khaleej Times.
Компания Magnitt, опубликовавшая отчет о венчурных инвестициях Пакистана за первую половину 2020 года, поместила страну на четвертое место после Иордании, ОАЭ, Египта и Саудовской Аравии в рейтингах стран Ближнего Востока и Северной Африки по инвестиционной активности в IT-компании.
В отчете говорится, что инвестиции в пакистанские стартапы продолжают расти: несколько заметных результатов и историй успеха привели к увеличению интереса к этим компаниям со стороны региональных и международных инвесторов.
Внимание инвесторов привлекает тот факт, что в период с января по июнь 2020 года в страну было инвестировано $10 млн, а общее количество сделок увеличилось с 13% до 17%, несмотря на влияние пандемии, вызванной COVID-19.
Электронная коммерция, здравоохранение, мультимедиа, реклама, маркетинг и анализ больших данных вошли в пятерку ведущих секторов цифровой экономики с точки зрения сделок и инвестиций. На пятерку крупнейших сделок пакистанских стартапов пришлось 49% от общего объема финансирования, полученного в ходе так называемого посевного и предпосевного финансирования (этапа высокорисковых инвестиции в новый бизнес или компании на раннем этапе развития).
Стартапы Tajir и Bazaar привлекли $1,8 млн и $1,3 млн инвестиций соответственно, что поможет им закрепиться на верхних позициях. Остальные молодые компании, такие как Mandiexpress ($0,7 млн), healthwire. pk ($0,7 млн) и screen-it ($0,25 млн инвестиций), собрали деньги для расширения своей деятельности путём создания сетевых структур по всей стране.
В отчете Magnitt говорится, что пространство для стартапов в Пакистане демонстрирует признаки постепенного роста с множеством положительных показателей на будущее. Этот импульс будет поддержан несколькими крупными сделками на общую сумму в $22 млн, которые будут заключены во второй половине 2020 года.
Рабил Варрайч, основатель и исполнительный директор Sarmayacar, компании, управляющей венчурным капиталом, видит многообещающий рост в секторе электронной коммерции из-за изменений в поведении потребителей в стране с населением в 220 млн человек, вызванных вспышкой COVID-19.
Али Мухтар, основатель и партнер венчурного фонда Fatima Gobi Ventures, сказал, что Пакистан позиционируетсебя как один из самых быстрорастущих цифровых рынков в мире и имеет все необходимые условия для процветания цифровой экосистемы. В стране преобладает молодое население, которое теперь подключено к цифровым технологиям, наблюдается рост среднего класса и налицо невероятные предпринимательские таланты.
Омер Хан, основатель и генеральный директор PostEx, пакистанского стартапа в области финансовых технологий, сказал, что Пакистан сравнительно медленно осваивает финтех. Однако существует большая потребность в легких доступных финансовых решениях для сектора малого и среднего предпринимательства (МСП)
В Пакистане насчитывается более 3,2 млн МСП, на долю которых приходится 98% всех предприятий, но, по данным Государственного банка Пакистана, только 185 010 МСП смогли успешно получить займы в банках.
Омер Хан заявил, что финтех-индустрии Пакистана нужно больше инициатив, которые побудили бы стартапы экспериментировать с широким спектром инновационных новых продуктов и услуг, которые включают в себя онлайн-банкинг и мобильный банкинг, микрофинансирование, мобильные кошельки.
Пакистан занимает 24-е место среди стран мира по объему ВВП по паритету покупательной способности и 42-е место по номинальному объему ВВП. Это развивающаяся аграрно-индустриальная страна, входящая в число одиннадцати стран, которые наряду со странами БРИКС стремятся стать одной из крупнейших экономик мира в XXI веке.
Сельское хозяйство остается основой экономики Пакистана. Наиболее важными культурами являются пшеница, сахарный тростник, хлопок и рис, которые вместе составляют более 75% от общей стоимости экспортируемых культур.