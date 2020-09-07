7 сентября, 2020, 21:28 — ИА Регнум. Пакистан становится многообещающим рынком стартапов вследствие наличия молодой экосистемы развития цифровых технологий, быстрорастущей цифровой экономики и местных технологических кластеров, которые продолжают развиваться. Об этом сегодня пишет информационный ресурс ОАЭ Khaleej Times.

Nicolas Raymond Флаг Пакистана

Компания Magnitt, опубликовавшая отчет о венчурных инвестициях Пакистана за первую половину 2020 года, поместила страну на четвертое место после Иордании, ОАЭ, Египта и Саудовской Аравии в рейтингах стран Ближнего Востока и Северной Африки по инвестиционной активности в IT-компании.

В отчете говорится, что инвестиции в пакистанские стартапы продолжают расти: несколько заметных результатов и историй успеха привели к увеличению интереса к этим компаниям со стороны региональных и международных инвесторов.

Внимание инвесторов привлекает тот факт, что в период с января по июнь 2020 года в страну было инвестировано $10 млн, а общее количество сделок увеличилось с 13% до 17%, несмотря на влияние пандемии, вызванной COVID-19.

Электронная коммерция, здравоохранение, мультимедиа, реклама, маркетинг и анализ больших данных вошли в пятерку ведущих секторов цифровой экономики с точки зрения сделок и инвестиций. На пятерку крупнейших сделок пакистанских стартапов пришлось 49% от общего объема финансирования, полученного в ходе так называемого посевного и предпосевного финансирования (этапа высокорисковых инвестиции в новый бизнес или компании на раннем этапе развития).

« Обладая многочисленныими талантами, большим рынком и отсутствием недостатка в задачах, которые нужно решить, пакистанская стартап-экосистема быстро набирает обороты », — сказал Мудассир Шейха, генеральный директор компании Careem, занимающейся прокатом автомобилей и которая является дочерней компанией американской Uber.

Стартапы Tajir и Bazaar привлекли $1,8 млн и $1,3 млн инвестиций соответственно, что поможет им закрепиться на верхних позициях. Остальные молодые компании, такие как Mandiexpress ($0,7 млн), healthwire. pk ($0,7 млн) и screen-it ($0,25 млн инвестиций), собрали деньги для расширения своей деятельности путём создания сетевых структур по всей стране.

« Финансирование на раннем этапе стало более доступно, чем когда-либо прежде. Наши лучшие таланты выбирают сферу деятельности и основывают стартапы, а нормативно-правовая среда становится все более благоприятной для них. Имея за плечами еще один или два успеха, мы будем уверенно двигаться по пути к переходу в цифровое будущее », — считает Шейха.

В отчете Magnitt говорится, что пространство для стартапов в Пакистане демонстрирует признаки постепенного роста с множеством положительных показателей на будущее. Этот импульс будет поддержан несколькими крупными сделками на общую сумму в $22 млн, которые будут заключены во второй половине 2020 года.

« Пакистан — ключевой и растущий рынок , — сказал Филип Бахоши, исполнительный директор и основатель Magnitt. — Мы уже видели истории успеха, такие как Careem, где перекрестное опыление через границы (объединение идей, разработок и инвестиций из разных стран) принесло пользу всем вовлеченным экосистемам ».

Рабил Варрайч, основатель и исполнительный директор Sarmayacar, компании, управляющей венчурным капиталом, видит многообещающий рост в секторе электронной коммерции из-за изменений в поведении потребителей в стране с населением в 220 млн человек, вызванных вспышкой COVID-19.

« Мы присутствуем на рынке почти два года и на сегодняшний день сделали семь инвестиций; мы узнали, какие капиталовложения и в какие компании работают, а где проблемы продолжают появляться, но в целом сейчас мы готовы инвестировать больше, чем когда-либо. Стартапы начинают демонстрировать активность, которая вызывает все больший интерес со стороны иностранного капитала, и мы видим ускорение перехода пакистанских потребительских расходов в объеме $250 млрд в год в онлайн-торговлю », — сказал он.

Али Мухтар, основатель и партнер венчурного фонда Fatima Gobi Ventures, сказал, что Пакистан позиционируетсебя как один из самых быстрорастущих цифровых рынков в мире и имеет все необходимые условия для процветания цифровой экосистемы. В стране преобладает молодое население, которое теперь подключено к цифровым технологиям, наблюдается рост среднего класса и налицо невероятные предпринимательские таланты.

« Успешные компании, такие как Careem, FireEye, Affinity и EMPG, были основаны пакистанскими предпринимателями, и мы не видим причин, по которым этого не произошло бы, если бы такие же возможности были предоставлены предпринимателям на местном уровне , — сказал Али Мухтар в интервью Khaleej Times — Все наши портфельные инвестиции также привлекли к участию в них фондов из США, Великобритании, Китая и Сингапура. Мы считаем, что это отличный признак серьезности и высокого уровня интереса со стороны некоторых из ведущих мировых технологических инвесторов ».

Омер Хан, основатель и генеральный директор PostEx, пакистанского стартапа в области финансовых технологий, сказал, что Пакистан сравнительно медленно осваивает финтех. Однако существует большая потребность в легких доступных финансовых решениях для сектора малого и среднего предпринимательства (МСП)

В Пакистане насчитывается более 3,2 млн МСП, на долю которых приходится 98% всех предприятий, но, по данным Государственного банка Пакистана, только 185 010 МСП смогли успешно получить займы в банках.

Омер Хан заявил, что финтех-индустрии Пакистана нужно больше инициатив, которые побудили бы стартапы экспериментировать с широким спектром инновационных новых продуктов и услуг, которые включают в себя онлайн-банкинг и мобильный банкинг, микрофинансирование, мобильные кошельки.

Пакистан занимает 24-е место среди стран мира по объему ВВП по паритету покупательной способности и 42-е место по номинальному объему ВВП. Это развивающаяся аграрно-индустриальная страна, входящая в число одиннадцати стран, которые наряду со странами БРИКС стремятся стать одной из крупнейших экономик мира в XXI веке.

Сельское хозяйство остается основой экономики Пакистана. Наиболее важными культурами являются пшеница, сахарный тростник, хлопок и рис, которые вместе составляют более 75% от общей стоимости экспортируемых культур.