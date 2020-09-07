Дамаск, 7 сентября, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Территория, контролируемая законным правительством Сирии в Идлибской зоне деэскалации, существенно расширилась после подписания российско-турецких договоренностей, сообщил 7 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом и замглавы правительства РФ Юрием Борисовым.

Syria.mil.ru Сирийский солдат

«Территория в Идлибской зоне деэскалации, которую контролирует правительство Сирии, существенно увеличилась с момента подписания российско-турецких договоренностей «, — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России сообщил, что ликвидация очагов террористов будет доведена в Сирии до конца.