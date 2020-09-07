Костромские спасатели требуют равноправия с федеральными коллегами
Кострома, 7 сентября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Костромские спасатели опубликовали обращение, в котором попросили пересмотреть размер их зарплат и возраст выхода на пенсию — передаёт корреспондент ИА REGNUM. По мнению автора письма — спасателя Владимира Борисова, льготы и заработок федеральных и областных спасателей отличаются в разы, и это не справедливо.
По словам спасателя, за работу в графике «сутки через трое» работники областной службы спасения ГО и ЧС получают в среднем от 12 до 23 тысяч рублей. Ситуация с заработком ухудшилась после того, как в 2002 году службу отделили от системы МЧС и передали в ведение региона.
В 2019 году депутаты Костромской областной думы направляли в Госдуму предложение уровнять условия труда федеральных и региональных спасателей. В Федеральном собрании региону ответили, что «область вправе сама сами устанавливать дополнительные льготы своим спасателям, в том числе и право на досрочную пенсию». Как выяснилось позднее, в бюджете области денег на эти цели не нашлось.
Позднее, в январе 2020 года после обращения спасателей к губернатору Костромской области в службе ввели сдельную оплату труда. К окладу работников стали прибавлять «боевые» — почасовую оплату за работу на месте аварий, пожаров и ЧС. По признаниям спасателей, «около 150−170» рублей за час работы на опасном объекте «не смогли кардинально изменить ситуацию».