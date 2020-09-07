Подгорица, 7 сентября, 2020, 17:17 — ИА Регнум. По предварительным данным статистического ведомства Monstat, в Черногорию в июле приехали 32 869 туристов, что на 82,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Андрей Грук ИА Красная Весна Флаг Черногории над Которским заливом. Черногория

Ночевок в июле было 136 тысяч, что составляет спад 85,5%.

«Из общего количества ночевок в коллективном размещении 64,2% были реализованы местными туристами и 35,8 процента — иностранными туристами», — сообщили в Monstat.