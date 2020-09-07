Архангельск, 7 сентября, 2020, 17:15 — ИА Регнум. В Архангельской области за сутки выявили 68 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии в регионе увеличилось до 11 299.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, неблагоприятной остается ситуация в областном центре — за сутки здесь зарегистрировали 31 заболевшего. Растет число инфицированных в Няндомском районе и Новодвинске, Котласском, Приморском и других районах области.

В настоящее время лечение от новой коронавирусной инфекции в Архангельской области проходят 1386 человек. 9706 человек уже выздоровели. Гибель от COVID-19 подтверждена в 202 случаях.