Когда товарооборот между РФ и КНР вернется к показателям 2019 года?
Москва, 7 сентября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Вполне возможно, что к концу 2020 года показатели товарооборота между Россией и Китаем выйдут на уровень 2019 года, считает заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что товарооборот России и Китая с января по август 2020 года сократился на 3,2%
Это, как подчеркнул Абармов, может объясняться снижением инвестиционной активности российской экономики в условиях, когда около 65% импорта из Китая приходится на машины, оборудование, металл и изделия из него, то есть на инвестиционные товары.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём товарооборота между Россией и Китаем в период с января по июль 2020 года составил 58,83 млрд долларов.