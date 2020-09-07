Москва, 7 сентября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Вполне возможно, что к концу 2020 года показатели товарооборота между Россией и Китаем выйдут на уровень 2019 года, считает заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что товарооборот России и Китая с января по август 2020 года сократился на 3,2%

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«В годовом исчислении падение товарооборота между странами на 3,2% означает его сокращение примерно на 3,5 млрд долларов, — отметил Абрамов. — Это не очень существенная величина, учитывая, что в 2019 году в долларовом эквиваленте ВВП Китая составлял 13,3 трлн долл., а ВВП России — 1,7 трлн долл. Исходя из сложившейся структуры товарооборота между странами, падение экспорта из России в Китай на 5,2% объясняется снижением цен на нефть, газ и иные сырьевые товары. Импорт из Китая в Россию пострадал меньше и снизился всего на 0,8%».

Это, как подчеркнул Абармов, может объясняться снижением инвестиционной активности российской экономики в условиях, когда около 65% импорта из Китая приходится на машины, оборудование, металл и изделия из него, то есть на инвестиционные товары.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём товарооборота между Россией и Китаем в период с января по июль 2020 года составил 58,83 млрд долларов.