Ярославль, 7 сентября, 2020, 17:11 — ИА Регнум. В избирательную комиссию Ярославской области не поступали жалобы от кандидатов по поводу опубликованной записи, где бюджетников, возможно, принуждают к голосованию за одного из кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель комиссии Олег Захаров.

Yarregion.ru Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на опубликованной записи человек, похожий на заместителя директора департамента культуры требует, чтобы сотрудники учреждений проголосовали за одного из кандидатов уже 11 сентября.

«Статья находится не в нашей компетенции, а в компетенции прокуратуры. Любое такое доказательство требует подтверждения того, кто снимал. Человек, который вел видеозапись, должен прийти в прокуратуру и рассказать, где и когда сделана видеозапись. То есть факт нарушения нужно доказать. Я слышал о записи, но ещё не видел её. Мы сегодня проводили тестировании системы электронного голосования», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обращение в прокуратуру уже написал депутат Госдумы России Анатолий Грешневиков. Аналогичное обращение направила депутат Ярославской областной думы и кандидат Елена Кузнецова.