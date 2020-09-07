Москва, 7 сентября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Международные резервы России по состоянию на 1 сентября составили $594,422 млрд. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба Банка России.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

На 1 августа международные резервы страны составляли $591,753 млрд. Таким образом, за месяц их объём увеличился на $2,669 млрд, или на 0,45%.

Согласно данным ЦБ, на начало сентября в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $438,06 млрд, специальные права заимствования — $6,89 млрд, резервная позиция в МВФ — $4,88 млрд, монетарное золото — $144,59 млрд.

Напомним, в середине августа объём международных резервов Россиивпервые в истории превышал $600 млрд.