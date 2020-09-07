Байден: лампочку изобрёл чернокожий
Кеноша, США, 7 сентября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Чернокожий Льюис Ховард Латимер изобрёл лампу накаливания, а вовсе не Томас Эдисон, как это считается, заявил кандидат в американские президенты Джо Байден, пишет New York Post.
Своё заявление демократ сделал 3 сентября во время посещения лютеранской церкви Грейс в городе Кеноша (штат Висконсин, США) после встречи с родственниками чернокожего Джейкоба Блейка, раненого в конце августа полицейскими.
Эдисон запатентовал в 1879 г. изобретение лампы накаливания. Латимер, работая исследователем у Эдисона, в 1892 г. запатентовал электрическую лампочку, оказавшуюся намного более долговечной — она перегорала не так быстро, как эдисоновская.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кеноша охвачена беспорядками после ранения Блейка полицейскими. Байден нанёс туда визит в рамках предвыборной кампании.