Вашингтон, 7 сентября, 2020, 17:03 — ИА Регнум. Пятый флот США в северной части Аравийского моря проводит поисковую операцию после исчезновения матроса из экипажа авианосца «Нимиц», сообщает 7 сентября официальный аккаунт флота в Twitter.

U.S. Navy Атомный авианосец ВМС США «Нимиц»

По информации ВМС США, исчезновение матроса было обнаружено 6 сентября в 18:47 по местному времени.

«Нимиц» сообщил о человеке за бортом в 18:47 по местному времени 6 сентября после того, как личный состав на борту после тщательного поиска не смог найти матроса», — указано в сообщении Пятого флота ВМС США.

Причины и обстоятельства исчезновения моряка не установлены.

Стоит отметить, что экипаж авианосца ВМС США «Нимиц» насчитывает не менее пяти тыс. человек.