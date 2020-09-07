Хватит копить: правительство РФ призвали активно тратить рублевые резервы
Москва, 7 сентября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. В настоящее время в России важнее восстановить внутренний платежеспособный спрос, поддержать людей, а поэтому копить резервы, формируя искусственно сбалансированный бюджет, недопустимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявила завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Так она прокомментировала выводы издания Die Welt, авторы которого высказались в том смысле, что валютные резервы делают РФ неуязвимой перед давлением Запада.
В настоящее время, как пояснила Дворецкая, важнее восстановить внутренний платежеспособный спрос, поддержать людей, а копить резервы, формируя искусственно сбалансированный бюджет, недопустимо.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост мировых цен на энергоносители автоматически ограничивает возможность использовать средства Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета.