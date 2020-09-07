Москва, 7 сентября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. В настоящее время в России важнее восстановить внутренний платежеспособный спрос, поддержать людей, а поэтому копить резервы, формируя искусственно сбалансированный бюджет, недопустимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявила завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Так она прокомментировала выводы издания Die Welt, авторы которого высказались в том смысле, что валютные резервы делают РФ неуязвимой перед давлением Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Важно различать международные резервы Центрального банка и внутренние резервы Минфина. Цель резервов ЦБ — создать подушку безопасности для национальной валюты, и они не могут быть по определению использованы внутри страны, это валютные активы. Внутренние бюджетные резервы Минфина можно использовать и для целей развития, — сказала Дворецкая. — Фонд национального благосостояния уже распечатан, из него финансируются некоторые инфраструктурные проекты, хотя изначально это не было предусмотрено законом. Однако сейчас разделить их практически невозможно: резервы в виде ФНБ объединены с валютными резервами Центробанка и управляются как единое целое, то есть инвестируются в иностранные активы (иностранные валюты, золото). Поэтому с точки зрения финансовой стабильности совокупных резервов достаточно, но в контексте необходимости развития страны рублевые резервы надо тратить, не передавая их Банку России, и финансировать только эффективные проекты».

В настоящее время, как пояснила Дворецкая, важнее восстановить внутренний платежеспособный спрос, поддержать людей, а копить резервы, формируя искусственно сбалансированный бюджет, недопустимо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост мировых цен на энергоносители автоматически ограничивает возможность использовать средства Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета.