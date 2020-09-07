Москва, 7 сентября, 2020, 16:58 — ИА Регнум. В Госдуме рассчитывают на то, что Германия не будет вводиться санкции на «Северный поток-2» из-за Алексея Навального, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Мы рассчитываем, что здравый смысл возобладает и страны Европы не будут поддаваться на откровенные провокации, наносящие ущерб интересам европейских граждан», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, инцидент с Алексеем Навальным и реализация газового проекта «Северный поток-2» не имеют никакого отношения друг у другу.

«Власти Германии, не исключающие возможность введения санкций, увязав это с расследованием причин случившегося с российским оппозиционером, должны быть последовательны и не идти на поводу провокаций, направленных на срыв российско-европейского энергетического проекта», — полагает парламентарий.