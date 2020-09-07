Калуга, 7 сентября, 2020, 17:16 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 человек за последние сутки, сообщает 7 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 273 положительных результата тестов, 1 тыс. 152 человека находятся на лечении, 7 тыс. 50 человек выздоровели, 71 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (263), в Обнинске (133), в Людиновском районе (118), в Боровском районе (102), в Жуковском районе (72) и в Дзержинском районе (62).