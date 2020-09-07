Пермь, 7 сентября, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Пермский политтехнолог Дмитрий Логинов назвал инициативу председателя ЦИК Эллы Памфиловой относительно переноса единого дня голосования на время школьных каникул рациональным вариантом. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Логинов отметил, что властные структуры продолжают искать, в том числе, и новый вариант-выход по проведению выборов в Государственную думу раньше положенного сроком сентября 2021 года. ЦИК, как одна из ретрансляционных структур различных избирательных новшеств этого года, также не остаётся в стороне.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участок для голосования в школе

«Ведь никому бы не помешало, если бы единый день голосования проводился только в положенное воскресенье сентября и занятиям в школе это явно никак не мешало. Но, избирательная система пошла по пути усложнения процесса с введением трёхдневного голосования, перекрыванием рабочего пятничного дня в качестве одного из дней голосования, тем самым уже заранее нарушая школьный процесс по многим регионам страны. А ведь многие школьники ещё ходят на отдельные занятия и факультативы по субботам», — сказал политтехнолог.

Он считает, что не было помехи устроить двухдневное голосование и хотя бы не затронуть рабочий и учебный день, но сделано было так, как сделано. Качество применения трёхдневного голосования покажет ближайший единый день голосования 11−13 сентября. Но если явка или иные параметры голосования не испытают серьёзных изменений, то необходимость трёхдневки встанет под большой вопрос.

«При этом, зимне-весенние месяцы намного удобнее для ведения избирательной кампании, с точки зрения технологических процессов, чем лето. ЦИК резонно хочет перебросить трёхдневку на школьные каникулы. Вариант найден. И он рационален ввиду наличия этого самого «бутерброда» трёхдневного голосования», — резюмировал Дмитрий Логинов.

Добавим, глава ЦИК Элла Памфилова предложила рассмотреть возможность переноса единого дня голосования на весну — время, когда в школах проходят каникулы.