Донецк, 8 сентября, 2020, 07:09 — ИА Регнум. Способность народных республик Донбасса противостоять украинской агрессии достойна всяческого уважения. Но тем больнее видеть просчеты, которые руководство республик допускает в противостоянии в одной из важных фаз гибридной войны, а именно фазе информационной. О том, как украинские пропагандисты вольготно чувствуют себя на просторах донбасских интернет-ресурсов, рассказывает автор ИА REGNUM Юрий Ковальчук.

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Возможно, что пренебрежение к информационной составляющей и противостоянию в этой сфере политической жизни ЛДНР возникло по причине подхода, вольно или невольно исповедуемого как многими политиками, так и немалым числом граждан молодых республик. Для многих и многих ситуация, возникшая на Донбассе после начала открытого противостояния с майданной хунтой, кажется чем-то временным и ненадежным, чем-то, что должно вот-вот разрешиться возвращением в «нормальную» в том или ином понимании этого слова жизнь.

Но чаемая «нормальность» все никак не наступает, а официальные информационные источники народных республик как бы не желают замечать этого факта. Возможно, поэтому их, «как стоячих», обгоняют в гонке за умы многие информационные ресурсы совсем не дружественной направленности. Какие факты свидетельствуют том, что ЛДНР не на шутку упускает работу со СМИ? Читайте подробности в статье Юрия Ковальчука «ДНР под прицелом украинской пропаганды. Почему в Донецке не чистят ряды?».