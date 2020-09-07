Рязань, 7 сентября, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Вакцины для иммунизации взрослого населения против гриппа поступили в Рязанскую область. В рамках Национального календаря профилактических прививок планируется охватить прививками 53% населения, сообщили 7 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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В Рязанскую область уже поставлены 121 160 доз «Совигриппа» (рекомендован для всех лиц старше 18 лет) и 42 580 доз вакцины «Флю-М» (рекомендована для лиц от 18 до 60 лет). Это около 40% всего объёма медпрепаратов. В целом за прививочную кампанию иммунизацией планируется охватить 587 тысяч человек, что составит 53% населения региона. На этой неделе ожидается поступление вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс» для детей. Прививками обеспечат 140 тысяч несовершеннолетних.

Прививочная кампания в Рязанской области начнётся ориентировочно 10 сентября.