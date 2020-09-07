Калуга, 7 сентября, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся 7 сентября в калужской средней общеобразовательной школе № 13 (IT-лицей), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве цифрового развития Калужской области.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Центр цифрового образования детей «IT-куб» открылся в калужской средней школе № 13 (IT-лицей),

Концепция центра «IT-куб» была разработана с учетом основных положений федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». «IT-куб» — это структурное подразделение IT-лицея, оснащенное современным и высокотехнологичным учебным оборудованием. Здесь будут реализованы дополнительные общеобразовательные программы технической направленности с целью развития способностей у детей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики региона.

Задача нового образовательного цифрового центра — создание среды, обеспечивающей ускоренное освоение школьниками актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных и коммуникационных технологий. В основу деятельности центра заложена организационная модель «Стандарт». Она предусматривает ежегодное обучение на бюджетной основе не менее 400 детей в возрасте от 7 до 18 лет. В функциональные зоны центра входят направления «Цифровая гигиена и работа с большими данными», «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Основы программирования на Java», «Разработка VR/AR — приложений», «Базовые навыки программирования на С-подобных языках». Здесь также оборудованы центр обработки данных, шахматная гостиная, интерактивная научно-познавательная и рекреационная зоны.