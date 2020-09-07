Дамаск, 7 сентября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Очаги террористов, пока ещё сохраняющиеся в Сирии, будут полностью ликвидированы, заявил 7 сентября глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Дамаске.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Авиаудар

По словам министра иностранных дел РФ, ликвидация этих очагов ведётся уже сейчас.

«Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Сирия при помощи России выстояла в борьбе с международным терроризмом и с прочими силами, пытавшимися разрушить её государственность.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С осени 2015 года Россия оказывает Дамаску прямую военную поддержку. В конце 2017 года было объявлено о разгроме основных сил террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. Сейчас в отдельных районах страны сохраняются очаги боевиков, пользующихся поддержкой Турции и США.