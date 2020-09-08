9 сентября, 2020, 02:21 — ИА Регнум. В российских СМИ неоднократно высказывались мнения экспертов по поводу возможных бедствий на фоне коронавирусной пандемии, которые подстерегают банковский сектор российской экономики уже в ближайшее время. О том, почему банки России могут перенести коронавирусный кризис значительно легче, чем это может казаться алармистам, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Причиной, по которой банки должны испытать дополнительную нагрузку, называли кредитные каникулы, которые позволяют российским заемщикам, пострадавшим в период пандемии, восстановить свои возможности. В то же время, недостаток средств для уплаты по обязательствам, казалось бы, обязательно должен повлечь за собой банковские неурядицы. Но в российском банковсом секторе не все так просто взаимосвязано и эта, вроде бы излишняя, сложность может сыграть роль дополнительной точки опоры в отношениях банков со своими клиентами.

Дело в том, что выгода, извлекаемая российскими банками из обслуживания займов, диктует им стратегию, которая предполагает, что выгоднее подождать восстановления финансовых возможностей кредитополучателя, чем жесткую борьбу за сиюминутное извлечение средств. В наблюдаемой же сейчас реструктуризации кредитов заложена значительная доля будущих выигрышей. В чем же эти выигрыши могут заключаться?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «У банков проблем не будет, проблемы будут у заемщиков».