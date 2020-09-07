Нальчик, 7 сентября, 2020, 16:18 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии в последние недели отмечается рост числа носителей коронавируса. За прошедшие выходные число пациентов с COVID-19 выросло на 95 человек, достигнув 6724, сообщили 7 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В связи с этим вновь открыли госпиталь особо опасных инфекций на базе «Межрайонной многопрофильной больницы» в селе Анзорей. Он уже принял первых пациентов, сообщили в минздраве региона. По данным ведомства, рост заболеваемости COVID-19 связан с активной миграцией населения в период отпусков и такие всплески числа заболевших наблюдаются во всех субъектах страны.

В настоящее время на лечении в госпиталях находятся 514 человек, в том числе 27 из них в реанимации. Вылечились за все время пандемии 6202 человека, за минувшие выходные их число увеличилось на 37. Число смертей от COVID-19 в Кабардино-Балкарии составляет 79.