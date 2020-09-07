Тюмень, 7 сентября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. В Тюмени перед судом предстанет житель Екатеринбурга, занимавшийся незаконным выводом денежных средств на счета китайских компаний 595 млн рублей Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Следствием установлено, что с апреля по декабрь 2014 года преступная группа, состоящая из восьми жителей Тюменской и Свердловской областей, вывела на счета китайских компаний 595 млн рублей по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий. Для этого были созданы семь фирм.

Участники группы были осуждены в 2018 году. Обвиняемый скрылся от правосудия и находился в международном розыске. В апреле 2020 года мужчина был задержан и заключён под домашний арест. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.

Он обвиняется по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение незаконных валютных операций организованной группой в особо крупном размере»).В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.