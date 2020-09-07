Санкт-Петербург, 7 сентября, 2020, 16:16 — ИА Регнум. В День памяти жертв блокады Ленинградана Аллее памяти Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге откроют мемориальные плиты в память о жителях Волгоградской и Ростовской областей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Пискаревское кладбище

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады, начнутся с торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском кладбище в 10:00 часов утра. В нем примут участие члены правительства Санкт-Петербурга и делегации Волгоградской и Ростовской областей. После чего на Аллее памяти состоится открытие мемориальных плит в память о жителях Волгоградской и Ростовской областей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Также торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов пройдут на Площади Победы, к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на доме № 14 по Невскому проспекту, Серафимовском кладбище и других памятных местах.

На площади Искусств в течение всего дня будет работать временная выставка, посвященная воспоминаниям жителей блокадного города, а в 19:00 часов на этой же площади состоится памятный концерт «Свеча памяти».

«В исполнении Симфонического оркестра Национальной оперной премии «Онегин» под управлением Михаила Татарникова прозвучит Седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича», — уточнили в комитете по культуре.

Отметим, в настоящий момент в Санкт-Петербурге проживает 72,9 тысячи человек из числа граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 8 сентября проезд для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей в общественном транспорте будет бесплатным при предъявлении документа. При этом бесплатный проезд предоставляется вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана.

В этот же день в соседнем регионе — Ленинградской области состоится автопробег «Никто не забыт — ничто не забыто», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На территории Кировского района у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» состится церемония возложение цветов и венков к памятнику «Белый танк», а в 11:30 будет дан старт автопробегу.

Участники автопробега посетят музей Диорамы и панораму «Прорыв», затем колонна автопробега проследует к братскому захоронению в городе Тосно, далее — город воинской славы Гатчина, где участники возложат венки и цветы к стеле «Гатчина — город воинской славы». Завершится автопробег в Санкт-Петербурге на площади Победы у «Монумента героическим защитникам Ленинграда».

«Автоколонна автопробега традиционно состоит из 30−50 транспортных единиц: автобусы, легковые автомобили, автомобили военных лет, мотоциклы и байки. В мероприятиях, проводимых в рамках автопробега, принимают участие до 400 человек», — уточнили в областной администрации.