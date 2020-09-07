Москва, 7 сентября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Возможность проголосовать дважды — в дистанционном электронном и обычном формате на предстоящих 13 сентября 2020 года выборах будет исключена. Об этом 7 сентября заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Антон Лопатин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По его словам, во время голосования по поправкам к Конституции РФ подобные случаи имели место быть, однако были выявлены и пресечены, а нарушители привлекались к ответственности.

«Во время общероссийского голосования мы обнаружили 35 таких людей. Но система работает и показатели, что мы нашли людей дважды проголосовавших, говорит об этом. Мы сейчас работаем над тем чтобы сделать эту систему настолько удобной, чтобы отслеживать двойное голосование в режиме онлайн», — заявил Лопатин.