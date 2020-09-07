Вашингтон, 8 сентября, 2020, 02:02 — ИА Регнум. Предвыборное противостояние кандидатов на пост президента США не обошло и тему абортов. Почему этот аспект риторики Дональда Трампа и Джо Байдена может стать одним из важных аргументов для избирателей, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Андрей Черкасский ИА REGNUM

Дональд Трамп, как и предполагается для представителя республиканцев, исповедует консервативный подход к проблеме абортов, предполагающий, что каждая жизнь священна, а аборт (за редким исключением) — однозначное зло. Интересно, что такая точка зрения сближает протестанта Трампа с ортодоксальным католическим подходом к этой проблеме, так что, казалось бы, католик Байден должен был бы с ним только согласиться. Тем не менее кандидат от демократов Байден и его спичрайтеры нашли способ ущемить Трампа и противопоставить его аргументации свой тезис о том, что не худо бы присмотреться к причинам, по которым женщины вынуждены делать аборты. А среди таких причин Байден справедливо называет общественные и экономические неурядицы, которые требуют заботы и исправления.

Обращаясь к социальному учению католической церкви, Байден вспоминает максиму «вера без дел мертва» и призывает не ограничиваться пустым указанием на проблему, но предлагать пути ее искоренения. Из этого примера видно, как из обсуждения одной и той же темы Байдену удается извлечь больше преимуществ для себя и своей партии, чем его «философски-неповоротливому» оппоненту от республиканцев. Трамп, несмотря на его консервативный подход, рискует потерять те католические голоса, которые составили неплохую прибавку к его симпатизантам на предыдущих выборах. На чьей же стороне оказались официальные лица американской католической церкви в данном споре?Читайте в статье Станислава Стремидловского «Почему Трамп и Байден разыгрывают карту абортов и жизни».