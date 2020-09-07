Майкоп, 7 сентября, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее, по данным на 10:00 7 сентября, достигло 3546, сообщил региональный минздрав. За прошедшие выходные (5 и 6 сентября) в республике выявили 46 носителей инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние двое суток в Адыгее в связи с выздоровлением были сняты с медицинского наблюдения 39 человек с COVID-19. Всего в республике к настоящему времени вылечились 3022 инфицированных, или около 85,2% лиц с подтвердившимся диагнозом. На лечении остаются 494 пациента.

С начала пандемии в Адыгее, по данным минздрава, скончались 30 человек с COVID-19. Последний случай летального исхода в регионе был зарегистрирован 5 сентября: в инфекционном госпитале умерла 69-летняя жительница Тахтамукайского района республики.