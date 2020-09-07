Ярославль, 7 сентября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. В школе №21 Ярославля у двух учеников выявлен коронавирус, из-за чего два класса переводятся на дистанционное обучение. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Коронавирус

«Школьники, у которых обнаружен COVID-19 — это дети из одной семьи, — сказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — По предписанию Роспотребнадзора с учетом количества контактов заболевших на дистанционное обучение временно переведены учителя и ученики двух классов — 58 школьников и 2 педагога».

Ученики возобновят занятия в обычном режиме после карантина и отрицательного результата исследования на COVID-19 с заключением врача о здоровье учеников.