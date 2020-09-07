Ставрополь, 7 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Житель Ставрополья Гаджимурад Газимагомедов, нашедший пропавшую в Александровском районе края трехлетнюю девочку, получил от следователей благодарственное письмо и подарки. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в пресс-службе следственного управления (СУ) СК РФ по региону.

Stavropol.sledcom.ru Гаджимурад Газимагомедов — доброволец, нашедший пропавшего ребенка

Напомним, в первой половине дня 1 сентября в селе Северном трехлетняя девочка вышла из дома и не вернулась. Около трех суток ребенка искали следователи, полицейские, спасатели, казаки, активисты поискового отряда «Лиза Алерт» и другие волонтеры.

Найти девочку живой удалось утром 4 сентября — в глубоком лесном овраге примерно в 3 км от дома ее обнаружил местный житель Гаджимурад Газимагомедов, который добровольно отправился на поиски ребенка. В ходе беседы с руководителем СУ СК России по Ставропольскому краю Игорем Ивановым Газимагомедов рассказал, что они с супругой по очереди принимали участие в поисковой операции.

«Ваше неравнодушие, чуткость и смекалка спасли жизнь ребенку. Вы не пожалели своих сил и времени, в результате чего спасена жизнь маленькой девочки. От всего сердца благодарю Вас за оказанную помощь», — сказал Иванов, вручая Газимагомедову благодарственное письмо и подарки.

В ведомстве также сообщили, что в связи с произошедшим следователи уже допросили около сотни местных жителей. Некоторые из них рассказали, что видели одиноко идущую по улицам девочку. Обстоятельства инцидента выясняются.