Москва, 7 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Проведение в ряде субъектов дистанционного электронного голосования 13 сентября 2020 года повысит доверие населения к этой форме волеизъявления. Об этом 7 сентября заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Антон Лопатин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Также большое внимание в ЦИК России уделяют сохранению тайны голосования. Именно под воздействием этих двух факторов технологию дистанционного голосования вводят в России постепенно, отметил представитель ЦИК РФ.

«Две ключевые вещи — сохранение тайны голосования и доверие общества. ЦИК, тестируя эту систему, смотрит насколько у общества есть доверие к этой технологии. Мы также смотрим и просим по этому поводу специалистов, технических специалистов, чтобы они смотрели на тайну голосования», — сказал Лопатин.