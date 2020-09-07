Москва, 7 сентября, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Все обвинения России в ситуации с блогером Алексеем Навальным голословны и являются highly likely 2.0. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Kremlin.ru Ангела Меркель

«Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель вслед за высказываниями главы МИД ФРГ Хайко Мааса относительно возможности влияния ситуации вокруг Алексея Навального на проект «Северный поток — 2» лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей истории с его якобы отравлением», — заявил Слуцкий.

Парламентарий не исключил, что на Берлин, который оказывал последовательное сопротивление планам США по наложению санкций на СП—2, теперь идет последовательное давление с использованием антироссийской карты.

«Все это может быть одной большой провокацией», — полагает депутат Госдумы.

Мяч сейчас на германской стороне, указал Слуцкий.

«В России по-прежнему ожидают полную и подтвержденную фактическую информацию о состоянии Навального и причинах произошедшего. Какие-то условные данные переданы в ЕС и НАТО, но до сих пор ничего не предоставлено Москве. Пока нет фактуры, сложно говорить о предоставлении каких-либо объяснений. Могу лишь повторить, что Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истины. Что касается угроз очередных санкций, то опять же, пока нет доказательств, все обвинения голословны, и мы имеем дело с highly likely 2.0», — заключил он.