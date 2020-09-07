Тольятти, Самарская область, 7 сентября, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Ложный сигнал о минировании школы поступил к стражам порядка в Тольятти. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о минировании тольяттинской школы № 28 поступило на пульт полицейским днем 7 сентября. Из образовательного учреждения были срочно эвакуированы школьники и сотрудники.

По словам директора школы Сергея Карзакова, полицейские, спасатели с кинологами обследовали здание, но взрывчатых веществ не обнаружили. Сейчас школа работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, что подобный ложный вызов был зафиксирован в Тольятти 3 сентября в отношении этой же школы.