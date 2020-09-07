Киев, 7 сентября, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Действия президента Украины Владимира Зеленского не поддерживают 47% жителей страны. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных 7 сентября на сайте социологической группы «Рейтинг».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владмир Зеленский

Согласно данным опроса, противоположной точки зрения придерживаются 42% опрошенных. Отметим, что хуже всего к деятельности Зеленского относятся на Востоке Украины.

К деятельности правительства Украины с неодобрением относятся 59% граждан, а лидером антипатий оказалась Верховная рада — 73% граждан относятся негативно к работе парламента.

Опрос проводился с 30 по 31 июля 2020 года. В нём приняли участие 2472 совершеннолетних жителя территорий, подконтрольных Украине.

Напомним, ранее социологическая группа «Рейтинг» выяснила, что 51% жителей Украины сомневаются в честности грядущих местных выборов в стране.