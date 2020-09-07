Петрозаводск, 7 сентября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В Республику Карелия поступила первая партия вакцины от гриппа и ОРВИ. Власти региона планируют вакцинировать около 60% населения республики. Об этом 7 сентября ИА REGNUM рассказал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Mil.ru Вакцинация

По его словам, первая партия — 149 560 доз — отечественной вакцины «Совигрипп» для взрослых, содержащая штаммы вирусов гриппа, ожидаемые к циркуляции в этот эпидемиологический период, поступила в Карелию и в настоящий момент доставляется в медицинские организации.

«Вакцинацией против гриппа должны быть охвачены 60% жителей республики, как и в прошлом году», — отметил собеседник агентства.

Привиться от гриппа можно будет бесплатно в территориальной поликлинике по месту жительства. Кроме того, с 10 сентября в Петрозаводске начнут работать мобильные комплексы по вакцинации горожан.

«В ближайшее время в Карелию поступит трёхвалентная вакцина для детей — более 53 тысяч доз», — уточнил Охлопков.