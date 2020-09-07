Ново-Огарево, Московская область, 7 сентября, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Особое внимание на проблемы в строительном комплексе и переработке мусора в Калужской области обратил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции 7 сентября с врио губернатором Владиславом Шапшой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с ВРИО губернатора Калужской области Владиславом Шапшой (в режиме видеоконференции)

На встрече отмечалось, что целевые показатели по строительству жилья, установленные для Калужской области в пересчёте на одного жителя, являются одними из самых высоких в стране. В 2020 году в регионе намерены построить не менее 810 тысяч квадратных метров. Выполняются все показатели национального проекта по строительству и по расселению людей из аварийного жилого фонда. До 2025 года Калужской области предстоит расселить около 4,5 тысячи человек, но эту работу в области планируют завершить досрочно. В число проблемных объектов долевого строительства входит 24 дома, 474 человека. До конца 2020 года власти намерены решить проблемы граждан в 12 домах, а в 2021 году во всех оставшихся. Ежегодно регион обеспечивает жильем более 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели выделено свыше 160 миллионов рублей.

«Но существующими лимитами федерального финансирования и ограниченными возможностями областного бюджета мы не можем существенно сократить количество нуждающихся (на сегодняшний день это 1663 человека). Для решения этой проблемы требуется 2,5 миллиарда рублей», — сказал Владислав Шапша.

Учитывая социальную значимость вопроса, врио калужского губернатора обратился к главе государства с просьбой рассмотреть возможность поэтапного выделения региону двух миллиардов рублей до 2024 года. В свою очередь Калужская область готова выделить еще 0,5 миллиарда рублей для того, чтобы окончательно решить проблему.

Владимир Путин также назвал «чувствительным» вопрос, связанный с захоронением твердых бытовых и промышленных отходов. Калужская область генерирует ежегодно порядка 2,5−3 миллиона тонн отходов, из них 0,5 миллиона тонн подлежит захоронению.

«Между тем, из 14 полигонов пять уже практически на грани своих возможностей, что вызывает, к сожалению, и рост несанкционированных свалок. На это совершенно точно нужно обратить особое внимание. У нас есть и соответствующая программа, Вы знаете, общероссийская. Нужно, чтобы Калужская область вписалась в эту работу и решала те проблемы, которые граждан, безусловно, волнуют. Вы, обратите внимание, пожалуйста, на все стороны этого вопроса, и надеюсь, что будете не только уделять этому нужное внимание, но и добьетесь необходимых результатов в интересах всех жителей Калужской области», — подчеркнул Владимир Путин.