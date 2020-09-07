Архангельск, 8 сентября, 2020, 01:18 — ИА Регнум. Дирекции по реставрации Москвы и Северо-Запада перейдут из Министерства культуры в Минстрой. Соответствующее распоряжение Михаила Мишустина, которое потенциально способно вызвать встряску в реставрационной отрасли, обсудила с автором ИА REGNUMВладимиром Станулевичем руководитель Архангельской областной инспекции по охране памятников истории и культуры Анна Ивченко.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Антониево-Сийский монастырь, которому в 2020 году исполнилось 500 лет — один из крупнейших памятников истории и культуры Архангельской области, требующих реставрации.

Решение Мишустина рассматривают с разных точек зрения. В нем видят и следствие коррупции, и проявление кадровой чехарды в Минкульте, и усиление строительного лобби с приходом вице-премьера Марата Хуснуллина. По мнению Анны Ивченко, имеет место, скорее, именно третий вариант. Нормативные межведомственные документы по реставрации остаются в силе, переподчинение на них не отразится. По ним составляются сметы и готовятся заявки на наши памятники на 2021 год, которые, правда, пока неизвестно, куда направлять, и уже Москва должна определить, кто примет заявки и кто проведет конкурсы.

«Возможно, строители захотят изменить нормативные документы по научной реставрации. Я за сохранение нынешних нормативных документов. Средств не хватает на супердорогие объекты? Надо искать, где и на чем в бюджете сэкономить — чтобы сохранить объемы реставрации», — считает эксперт.

Как можно коммерчески использовать памятники культуры, читайте в статье Владимира Станулевича «В реставрации наступает эпоха перемен — к лучшему ли?».