Москва, 7 сентября, 2020, 15:41 — ИА Регнум. Технология дистанционного электронного голосования в России нельзя назвать «сырой». Об этом 7 сентября заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Электронное голосование

«Почему не согласен с тем, что она сырая. Базовые технологии такие же, как и в Москве. Технология блокчейн применяется, как и в Москве. Сопоставление избирателей так же, как и Москва это делала, применяется. Почему ЦИК, когда говорит о дистанционном электронном голосовании вспоминает Москву добрым словом? Потому что базовые подходы, которые уже применялись ранее, неизменны», — сказал Лопатин.

В то же время в технологию вносятся определенные корректировки, которые усовершенствуют её, отметил представитель ЦИК РФ.