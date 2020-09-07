Подгорица, 7 сентября, 2020, 15:39 — ИА Регнум. 7 сентября в министерстве иностранных дел Черногории заявили, что Токио выделил Подгорице финансовую помощь в размере 800 000 евро на закупку медицинского оборудования с целью укрепления системы здравоохранения страны в борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе COVID-19.

B21E3266-A79C-42E1-A16E-973335AD214A

Как сообщает черногорское новостное агентство RTCG 7 сентября, посол Черногории в Токио Тарзан Милошевич и посол Японии в Подгорице Джуничи Маруджама согласились с тем, что эта финансовая помощь является ценной и крайне важной для системы здравоохранения Черногории.

«Эта финансовая помощь позволит обеспечить переносимыми ультразвуковыми сканерами, центральными мониторами и другим медицинским оборудованием больницы общего профиля в северных муниципалитетах, что способствует укреплению системы здравоохранения Черногории в борьбе с инфекционными заболеваниями», — отметили в министерстве иностранных дел Черногории.

По их словам, учитывая тот факт, что COVID-19 стал глобальной проблемой, международному сообществу крайне важно приложить совместные усилия и тесно сотрудничать в решении этой проблемы.

«Эта финансовая помощь является еще одним подтверждением добрых и дружественных отношений между народами Черногории и Японии», — говорится в сообщении МИД.