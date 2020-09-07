Москва, 7 сентября, 2020, 15:31 — ИА Регнум. В Москве завершились съёмки комедийного фильма «СтендОпер». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября сообщают в пресс-службе MEGOGO Studios.

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Картина расскажет об оперуполномоченной Светке Артюховой (Валентина Мазунина), которой предстоит отправиться в стендап-тур, чтобы раскрыть схему по сбыту наркотиков. Режиссёром комедии выступил Олег Асадулин.

Помимо Валентины Мазуниной, в фильме также сыграли: Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, Владимир Яглыч, Антон Жижин, Ренат Мухамбаев, Владимир Епифанцев, Ефим Шифрин, Артем Немов, Ирина Безряднова, Олег Комаров и Владимир Стержаков. Премьера ожидается зимой 2020−2021 года.