Москва, 7 сентября, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Самым лучшим городом для карьерного роста названа Москва. Так считают 70% жителей России, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Карьеристы

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На второй строчке рейтинга — Санкт-Петербург (67%), на третьей — Казань (54%). В пятерке перспективных для карьеры городов оказались Тюмень (53%) и Екатеринбург (52%).

Также в топ-10 лучших городов для карьеры вошли Краснодар (50%), Нижний Новгород (42%), Ростов-на-Дону (41%), Самара (41%) и Новосибирск (41%). Самые низкие оценки даны Волгограду (15%), Тольятти и Омску (по 17%).

Опрос проведен 11 августа — 1 сентября 2020 года. Опрошены 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 300 респондентов из других городов России.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени сочли свои города наиболее подходящими для возможного карьерного роста.

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