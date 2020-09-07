Букоба, Танзания, 7 сентября, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Танзании Джапет Хасунга заявил, что даже жители тех районов страны, где выращивают кофе, не имеют культуры употребления этого продукта, призвав их пить больше кофе. Об этом сообщает газета Mtanzania со ссылкой на заявление министра во время визита на предприятие по переработке кофейных зёрен AMIMZA в городском совете Букоба.

Pixabay.com Натуральный кофе

«Жители Букобы, а также все граждане Танзании, если бы вы употребляли наш кофе должным образом, у нас бы не возникало проблем с рынком сбыта, и поэтому, мои дорогие сограждане, я призываю вас удостовериться в том, что вы достаточно используете наш кофе, чтобы укрепить наш внутренний рынок сбыта», — заявил Хасунга.

Он добавил, что выращиваемый в Кагере сорт кофе — один из лучших в мире.