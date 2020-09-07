Москва, 7 сентября, 2020, 15:20 — ИА Регнум. В новом сезоне Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги добавятся соревнования по мобильной игре Clash Royale. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября сообщают в ФКС России.

ФКС России Школьная лига 2019 года

В рамках турнира учащиеся российских школ достигшие 14 лет сразятся в пяти дисциплинах: Dota 2, Hearthstone, электронным шахматам, поиску в интернете на время, а также Clash Royale. Регистрация продлится до 9 октября 2020 года.

Турнир пройдёт в три этапа: региональный, зональный и финальный. Итоговые матчи проведут в декабре 2020 года.

Напомним, финал второго сезона Школьной лиги состоялся 7 декабря 2019 года. Первое место в турнире занял Лицей №6 из Алтайской Республики.