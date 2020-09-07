Владикавказ, 7 сентября, 2020, 15:14 — ИА Регнум. В Северной Осетии в ближайшие три дня ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом, шквалистое усиление ветра 20−25 м/с — такой прогноз сделал Гидрометцентр на 6 — 9 сентября для этой республики.

(сс) Pridatko Oleksandr Шторм

Из-за обильных дождей уровень в реках может подняться местами до неблагоприятных отметок, а в горах могут сойти сели. Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение из-за непогоды.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются 8 сентября в Кабардино-Балкарии и Дагестане. В Чечне и Ингушетии сильные дожди с градом пройдут 8 сентября и ночью 9 сентября. И лишь в Ставропольском крае обойдется без осадков. Здесь местами в северной и западной частях сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В Ингушетии, Чечне и Северной Осетии (в степных районах) будет отмечаться высокая пожароопасность (4 класс).