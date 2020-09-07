Москва, 7 сентября, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил властям Калужской области и Министерству промышленности и торговли оценить возможность доработки балльной системы локализации для автопроизводителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На встрече с главой государства врио губернатора Калужской области Владислав Шапша попросил Путин дать поручение правительству и министерству промышленности и торговли, чтобы «ещё раз обратили внимание на те показатели по локализации, по балльной системе, которые сегодня выработаны».

«Вы с министерством промышленности этот вопрос держите на контроле, прорабатывайте. Могут быть, конечно, какие-то детали, которые требуют особой доработки, но в целом решения по отрасли приняты, они должны быть реализованы», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года Минпромторг России заключил специальные инвестиционные контракты (СПИК) с компаниями «Фольксваген», «Джи Эм Автоваз», «Автотор», «ПСМА», и «Вольво».

Реализация инвестиционных проектов в рамках подписанных СПИКов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, сообщили в региональном правительстве.