Москва, 7 сентября, 2020, 15:12 — ИА Регнум. В настоящее время соблюдают все меры предосторожности из-за коронавируса 72% жителей России. Из них 42% не боятся заразиться, а 30% — боятся, показал опрос ИХ «Ромир».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшую сознательность в вопросе соблюдения мер безопасности проявляют граждане старше 60 лет.

Не переживают из-за пандемии и считают, что опасность коронавируса преувеличена 22% опрошенных. Беспокоятся, но не соблюдает меры предосторожности 5%.

Опрос проведен в сентябре 2020 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет из всех округов России.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (74%) одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом.

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